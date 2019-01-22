Роскомнадзор снял ограничения с миллионов IP-адресов Amazon

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Роскомнадзор снял ограничения с 2,7 млн IP-адресов, принадлежащих американской компании Amazon, так как в данный момент они не используются для обеспечения работы мессенджера Telegram. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что «данные подсети длительное время» не используются для «обеспечения функционирования» мессенджера.

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Также в Роскомнадзоре напомнили, что Telegram заблокирован на территории России по решению Таганского районного суда Москвы от 13 апреля 2018 года.

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил о ликвидации Telegram Messenger LLP.