Фотографии пользователей Facebook оказались под угрозой из-за сбоя

В Facebook произошел сбой в программном интерфейсе приложения (API), позволивший приложениям получить фотографии пользователей. Об этом сообщается в блоге соцсети.

Отмечается, что фотографии пользователей оказались незащищенными в период с 13 по 25 сентября 2018 года.

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«Когда кто-то дает разрешение на доступ приложения к фотографиям на Facebook, мы обычно предоставляем доступ только к тем фотографиям, которые люди публикуют в своей хронике», — говорится в сообщении.

В результате сбоя приложения могли получить доступ к фотографиям, опубликованным в Market Place или Stories, а также к тем, которые были загружены, но не опубликованы. Отмечается, что в настоящий момент недочет устранен.

Ранее сообщалось, что стоимость Facebook упала на $9,5 млрд. на фоне скандала с утечкой документов.