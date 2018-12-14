В «Яндексе» отреагировали на информацию о «дате смерти» Порошенко
В интернет-компании «Яндекс» прокомментировали информацию о том, что при запросе «Петр Порошенко» у пользователей отображалась дата смерти президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.
Как отмечается, поисковая система выступала лишь в качестве агрегатора информации, взятой из открытых источников.
«Данные для карточки объектного ответа в поиске «Яндекс» берет из открытых источников. И в данном случае мы агрегатор внешней информации. На эту минуту в карточке ответа нет ничего о датах смерти (Порошенко. — «Газета.Ru»)», — заявили в пресс-службе компании.
Подчеркивается, что в данный момент ни в Википедии, ни в карточке ответа нет ничего о дате смерти Порошенко.
Ранее сообщалось, что «Яндекс» назвал дату смерти Порошенко.