В «Яндексе» отреагировали на информацию о «дате смерти» Порошенко

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В интернет-компании «Яндекс» прокомментировали информацию о том, что при запросе «Петр Порошенко» у пользователей отображалась дата смерти президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

Как отмечается, поисковая система выступала лишь в качестве агрегатора информации, взятой из открытых источников.

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«Данные для карточки объектного ответа в поиске «Яндекс» берет из открытых источников. И в данном случае мы агрегатор внешней информации. На эту минуту в карточке ответа нет ничего о датах смерти (Порошенко. — «Газета.Ru»)», — заявили в пресс-службе компании.

Подчеркивается, что в данный момент ни в Википедии, ни в карточке ответа нет ничего о дате смерти Порошенко.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» назвал дату смерти Порошенко.