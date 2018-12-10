В Британии приписали ГРУ «ведущую роль» в проведении спецопераций в киберпространстве

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В докладе британской палаты общин утверждается, что в проведении спецопераций в киберпространстве ГРУ играет «ведущую роль». Об этом сообщает RT.

Как отмечается, в докладе речь идет о деятельности таких силовых структур России, как ФСО (Федеральная служба охраны), СВР (Служба внешней разведки), ФСБ (Федеральная служба безопасности) и ГРУ (Главное управление Генерального штаба ВС России).

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Уточняется, что ГРУ якобы причастно к кибератакам во время президентских выборов в США в 2016 году, попыткам взлома компьютерных систем МИД Великобритании и инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. При этом сведения официальных ведомств в документе не представлены, но есть ссылки на ресурс Bellingcat, который «раскрыл имена 305 предполагаемых агентов ГРУ».

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что правду о деле Скрипалей может раскрыть только совместное расследование Великобритании и России.