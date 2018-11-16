Трамп подписал закон о создании управления по кибербезопасности на базе МВБ

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом закон, по которому создается новое учреждение по безопасности киберпространства, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что управление по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) создается на базе министерства внутренней безопасности (МВБ) страны.

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Агентство будет защищать критически важную инфраструктуру от физических и онлайн-угроз и прогнозировать риски на будущее.

В новом агентстве будет три управления — по кибербезопасности, безопасности инфраструктуры и коммуникациям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Ранее NBC сообщил о росте числа кибератак на избирательную инфраструктуру США.