Прокуратура Польши проверяет украинскую игру о «польских лагерях смерти»

Варшавская окружная прокуратура приступила к проверке сообщений о разработке компьютерной игры «Цена свободы — игра о польских лагерях смерти» украинской компанией Aliens Games, передает «Польское радио».

Заявление с просьбой о проверке игры поступило от главы института национальной памяти Польши Ярослава Шарека, который считает подобную игру оскорбительной для народа страны, а также обладающей признаками пропаганды фашизма.

Сообщается, что по правилам игры пользователю будет предложено выбрать роль узника или надзирателя на территории бывшего немецкого комплекса концлагерей Освенцим. В рекламных материалах, которые появились в интернете, содержатся сцены расстрела, уничтожения заключенных в газовых камерах, а также фразы, оскорбительные по отношению к гражданам Польши.