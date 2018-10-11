Защита Ассанжа подаст в суд на главу МИД Эквадора

Адвокат Карлос Поведа, который представляет интересы Джулиана Ассанжа, заявил, что защита основателя портала WikiLeaks подаст в суд на министра иностранных дел Эквадора Хосе Валенсию. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, юристы Ассанжа намерены подать в суд на Валенсию за разглашение конфиденциальных данных.

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Он также добавил, что это могут быть «предупредительные меры».

Ранее СМИ сообщили, что Эквадор хотел сделать Ассанжа дипломатом и отправить в Москву.