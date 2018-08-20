В мире выросли продажи телефонов без доступа к интернету

Глобальные продажи телефонов без доступа в интернет, с помощью которых можно только звонить и писать текстовые сообщения, в 2017 году выросли на 5%, передает телеканал Sky News.

Отмечается, что рост продаж таких телефонов зафиксирован впервые за долгое время.

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Отмечается, что за этот же период продажи смартфонов с интернетом отметились низким ростом на уровне 2%

Исследование показало, что 78% британцев говорят, что не могут жить без своего смартфона, а в в среднем пользователи проводят 2 часа 28 минут в интернете в день, эта цифра увеличивается до 3 часов 14 минут среди молодых людей 18-24 лет.