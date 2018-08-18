Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи сообщили о сбое в работе социальной сети Twitter. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.com.
Как отмечается, технические неполадки в работе Twitter в основном наблюдаются в США и Европе.
При этом с проблемами в работе социальной сети также столкнулись жители России.
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Большинство пользователей жалуются на проблемы в работе сайта сервиса.
Ранее сообщалось, что пользователи сообщили о сбое в работе поисковой системы Google.
Как отмечалось, технические неполадки в работе Google в основном были зафиксированы в США, Японии и Европе.