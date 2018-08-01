Минюст США сообщил об аресте трех хакеров из Украины

Минюст США сообщил об аресте трех членов восточноевропейской международной преступной хакерской группы, которые являются гражданами Украины.

«В соответствии с тремя обвинительными актами, которые были раскрыты сегодня, граждане Украины Дмитрий Федоров, 44, Федор Хладырь, 33, и Андрей Колпаков, 30, являются членами действующей хакерской группировки, широко известной как FIN7 (также упоминается как «Группа Carbanak» и «Группа Навигатор»)», — говорится в тексте официального сообщения.

В минюсте отметили, что с 2015 года члены FIN7 были вовлечены в киберпреступления, направленные против более чем 100 компаний США, в основном в сферах ресторанного, игорного и туристического бизнеса.