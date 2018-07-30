Джулиани: Трамп не пытается помешать расследованию Мюллера с помощью твиттера

Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер Дональд Трамп не пытается помешать расследованию «вмешательства России», которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, с помощью своего твиттера. Об этом сообщает CBS News.

По его словам, в твитах Трампа нет информации, которая могла бы повлиять на ход расследования Мюллера.

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Он также подчеркнул, что с помощью твиттера «очень сложно» помешать расследованию любого дела.

Ранее СМИ сообщили, что Мюллер изучает твиттер Трампа, чтобы установить факты возможного противодействия расследованию «российского дела».