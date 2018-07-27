В Эквадоре рассказали о пребывании Ассанжа в посольстве

В министерстве связи Эквадора заявили, что основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу не давали указаний покинуть посольство страны в Лондоне. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, президент Эквадора Ленин Морено не давал указаний Ассанжу покинуть посольство.

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Как отмечается, подобное решение будет принято по итогам переговоров между Великобританией и Эквадором.

Ранее сообщалось, что Морено подтвердил, что Ассанжу придется покинуть посольство его страны в Лондоне.

Как отмечалось, Ассанж находится на территории посольства Эквадора в Лондоне с 2012 года.