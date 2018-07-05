Илон Маск снова раскритиковал СМИ

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск напал на СМИ в своем твиттер-аккаунте.

Маск обвинил Reuters и Business Insider в публикации ложных или вводящих в заблуждение историй, он также предположил, что CNBC публикует экспертное мнение аналитиков с низким рейтингом и плохими прогнозами.

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В частности, Reuters опубликовало статью о низких темпах производства компании Tesla, которую Илон Маск назвал «фальшивой».

В отношении CNBC Маск поинтересовался, информирует ли издание читателей о послужном списке аналитика, прежде чем давать их мнение.

Кроме того, корреспондента Business Insider он также обвинил в твиттере в публикации нескольких ложных статей о Tesla.

Маск уже критиковал журналистов и даже заявил, что планирует создать площадку для борьбы с фейками Pravda. После этого он рассказал о первых неудачах при создании сервиса.

Ранее стало известно, что около 4 тыс. сотрудников компании Tesla будут уволены из-за изменений в структуре производителя электромобилей.