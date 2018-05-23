В киберполиции Украины рассказали о готовящейся атаке «российских хакеров»

Департамент киберполиции Украины предупредил о возможности хакерской атаки со стороны России, передает Reuters.

«Мы знаем об этой ситуации и наших уязвимостях. Теперь мы вместе с Службой безопасности Украины принимаем меры для предотвращения любого кибер-инцидента, который может возникнуть», — заявил глава ведомства Сергей Давидюк.

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Он отметил, что атаку планируют совершить российские хакеры с использованием «самого современного» вредоносного программного обеспечения.

В свою очередь, в СБУ подчеркнули, что атака направлена на то, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине в преддверии финала Лиги Чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая.

Ранее американский сенатор Марк Уорнер заявил о превосходстве России в киберпространстве.