Адвокаты Telegram успели обжаловать блокировку

Адвокаты Telegram успели обжаловать решение о немедленной блокировке мессенджера, таким образом, оно еще не вступило в силу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Дмитрия Колбасина.

«Жалоба отправлена по почте. Она считается подданной в день сдачи на почту. Отправлена по почте в пятницу», — сказал Колбасин.

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Отмечается, что ранее отметка о вступлении в силу решения о блокировке была удалена с сайта суда. Жалоба была направлена по почте, и после получения письма суд восстановит срок по дате почтового штемпеля и начнет рассматривать обращение адвокатов.

Ранее сообщалось, что представляющие интересы Telegram юристы подали жалобу на решение о блокировке.