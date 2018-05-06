Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Пользователи WhatsApp пожаловались на сбой в работе приложения мессенджера из-за спам-сообщения. Об этом сообщает MensXP.

По данным портала, спам-сообщение содержит несколько пробелов, в которых скрыты символы. При нажатии на него мессенджер перестает работать.

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Как отмечается, для решения проблемы достаточно перезагрузить смартфон.

Ранее сообщалось, что пользователи в разных регионах России столкнулись со сбоем в работе социальной сети «ВКонтакте».

В частности, с данном проблемой столкнулись в Краснодарском крае, республике Адыгее и Новосибирской области.