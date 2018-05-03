Глава Минкомсвязи отказался комментировать информацию об отставке Жарова

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров отказался давать комментарий по поводу появившихся в СМИ сообщений об отставке возглавляющего Роскомнадзор Александра Жарова, передает РИА «Новости».

«Я не хотел бы это комментировать. Если председатель правительства примет такое решение — я напомню, что руководители служб назначаются решением председателя правительства, — то кадровые решения никогда не комментировались и не комментируются», — сказал Никифоров.

Ранее сообщалось, что российский предприниматель через суд потребовал у Роскомнадзора 5 млн руб. из-за убытков, которые он, как утверждается, понес из-за веерных блокировок сторонних сервисов в попытках ограничения доступа к мессенджеру Telegram.