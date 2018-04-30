Трамп назвал катастрофой ужин с журналистами и объявил о его смерти

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере выразил негодование тем, как прошла встреча с журналистами президентского пула в Белом доме.

«Ужин с журналистами в Белом доме мертв в том виде, в котором мы его знали. Это была полная катастрофа и стыд для нашей великой страны и всего, за что она выступает. Фейковые новости живы, и очень хорошо и красиво были представлены вечером в субботу!», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал работу репортера великой профессией и удивился, что журналисты президентского пула смогли воспитать детей.