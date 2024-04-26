В США сочли, что удары ВСУ по энергообъектам РФ плохо скажутся на переизбрании Байдена

Соединенные Штаты озабочены ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам российской энергетической инфраструктуры, поскольку такая политика может привести к росту цен на нефть, в том числе и в США, что негативно повлияет на предвыборную кампанию нынешнего американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает Newsweek.

«Озабоченность Вашингтона по поводу того, чтобы Киев не продолжал наносить удары по российской нефтяной инфраструктуре, свидетельствует о беспокойстве по поводу того, что атаки, препятствующие военной машине Москвы, могут иметь последствия для предвыборной кампании президента Джо Байдена», - говорится в сообщении издания.

Газета приводит мнение эксперта Маркуса Корхонена, который подчеркнул, что атаки ВСУ на объекты по добыче сырой нефти будут «угрожать общему объему… экспорта России, и, что более важно, мировые цены на нефть вырастут, что приведет к росту инфляции и стоимости жизни в США».

До этого депутат Государственной думы Алексей Чепа заявлял, что власти Украины не смогут добиться нужного им эффекта, атакуя с помощью беспилотников объекты энергетической инфраструктуры России.

20 апреля сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области. Системы ПВО успешно сбили аппараты, однако из-за падения обломков возник пожар.

Ранее в Германии рассказали о быстрой потере позиций ВСУ к западу от Авдеевки.