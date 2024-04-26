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Столтенберг заявил о солидарности НАТО с Германией и Британией в противостоянии с РФ

Столтенберг: союзники по НАТО солидарны с ФРГ и Британией из-за действий России

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Ints Kalnins/Reuters

Союзники по НАТО солидарны с Германией и Великобританией в вопросах пресечения «враждебной деятельности» России на их территории. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает агентство «Прайм».

На пресс-конференции в Берлине Столтенберг напомнил, что в Германии и Соединенном королевстве недавно были предъявлены обвинения группе лиц, которых обвинили в шпионаже, саботаже и пророссийской деятельности. Генсек НАТО назвал их действия «опасными и неприемлемыми», заявив о солидарности союзников по этому вопросу.

18 апреля в Германии арестовали подозреваемых в работе на российские спецслужбы. По версии следствия, они готовились поджигать и взрывать военные и промышленные объекты, участвующие в помощи Украине. В числе возможных целей — военный полигон, на котором американские военные обучают украинских коллег управлять танками Abrams.

21 апреля в Великобритании был арестован местный житель, которого обвинили в нарушении положений закона о нацбезопасности в пользу России. Расследование ведет Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, подробности не разглашались.

Ранее в Германии заявили об угрозе взрывов, которые якобы может устроить Россия.

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