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На чердаке дома в Запорожье нашли схрон с оружием и боеприпасами

В Запорожской области нашли схрон с оружием и боеприпасами на чердаке дома

В Запорожской области правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами на чердаке дома. Об этом сообщает »МВД медиа».

По информации ведомства, во время осмотра сотрудниками правоохранительных органов заброшенных сельских домовладений в селе Обильное на чердаке одного из строений нашли тайник. Из него изъяли гранатомет, два автомата Калашникова с магазинами, десять гранат с запалами, более полутысячи патронов калибра 5,45 мм, а также пять гранатометных осколочных выстрелов и две кустарно изготовленные гранаты. Все найденное отправлено на исследование.

По данным оперативников, к организации схрона причастен 27-летний член украинского военизированного националистического объединения «Азов» (организация запрещена в России). Сейчас он скрывается на территории Украины.

Ранее полицейские изъяли у крымчанина две самодельных булавы, взрывчатку и боеприпасы.

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