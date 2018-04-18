Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook до конца 2018 года

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство заблокирует Facebook на территории России, если по итогам проверки до конца 2018 соцсеть не будет соответствовать требованиям российского законодательства. Об этом он рассказал газете «Известия».

«До конца 2018 года мы проведем проверку компании [Facebook], и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены: локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации... и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то встанет вопрос о блокировке», — сказал Жаров.

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В ответ на вопрос о перспективах Facebook в России чиновник предложил «не загадывать».

Ранее глава Facebook Марк Цукерберг заявил об удалении «фейковых» российских аккаунтов.