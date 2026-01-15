Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Школьница спасла свою семью, отравившуюся угарным газом

В Иваново девятилетняя девочка спасла семью от отравления угарным газом
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Иваново девятилетняя школьница спасла мать и двоих младших детей, вызвав скорую помощь, когда обнаружила их в тяжелом состоянии из-за отравления угарным газом от газовой колонки. Об этом сообщает городская станция скорой помощи.

Жительница Иваново искупала семилетнюю дочь, а затем сама пошла в душ. После выхода из ванны она почувствовала резкое недомогание, оставшаяся в комнате девочка уже плакала от сильной головной боли и вскоре потеряла сознание. В квартире также находился трехлетний ребенок, который выглядел спящим, но был крайне вялым.

Вернувшаяся из школы девятилетняя девочка обнаружила родных в критическом состоянии и сразу позвонила в скорую помощь. Врачи провели экстренную стабилизацию состояния всех троих пострадавших. Для помощи потребовалась вторая бригада. Все были госпитализированы. Причиной отравления стала работающая газовая колонка.

До этого в Бурятии семья отравилась угарным газом из-за долга за электричество. Семья обогревала дом дизельным генератором после отключения электричества за неуплату, спасти их не удалось.

Ранее в Татарстане двое взрослых и двое детей отравились угарным газом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27627433_rnd_2",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+