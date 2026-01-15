Размер шрифта
Военный суд приговорил сержанта к 17 годам за госизмену

ТАСС: сержант Воробьев получил 17 лет колонии за сотрудничество с Украиной
Второй Западный окружной военный суд приговорил 23-летнего младшего сержанта Романа Воробьева к 17 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как уточнили в судебном ведомстве, осужденный полностью признал вину. Суд назначил ему наказание в виде отбывания срока в колонии строгого режима, а также штраф в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, Воробьева лишили воинского звания и государственной награды.

Следствие установило, что уроженец Алтайского края в мае 2024 года самостоятельно вышел на связь с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и сообщил о намерении перейти на сторону противника. В ответ ему предложили содействие и поручили собирать сведения, представляющие интерес для украинских спецслужб.

В течение нескольких месяцев Воробьев, находясь в Харьковской области Украины и Белгородской области России, фиксировал данные о местах дислокации российских военнослужащих и техники, боевых позициях и маршрутах передвижения подразделений. Полученную информацию он передавал представителям спецслужб противника.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

Ранее жителя Иванова заподозрили в помощи ГУР с диверсиями и атаками БПЛА.

