ВСУ уничтожили музей Нестора Махно в Гуляйполе

РИА Новости: ВСУ разворовали музей Махно, отступая из Гуляйполя
РИА «Новости»

Украинские войска в ходе отступления из населенного пункта Гуляйполе в Запорожской области разворовали и уничтожили музей, посвященный Нестору Махно. Об этом пишет РИА Новости, приводя слова бойца ВС РФ с позывным «Татарин».

«Музей Нестора Махно был уничтожен военнослужащими ВСУ. Перед этим они вывезли оттуда все ценное, а затем разрушили здание, чтобы оно не досталось нам, российским войскам», — рассказал он.

Нестор Махно — анархист и революционер, командир повстанческой армии Украины во время гражданской войны, символ крестьянского анархизма и «махновщины». Он известен своими недолгими союзами и конфликтами с большевиками, борьбой против белых и немцев. Махно родился в городе Гуляйполе.

13 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации полностью контролируют город Гуляйполе в Запорожской области, а на занятых рубежах организована устойчивая оборона.

Сообщалось также, что украинские войска во время боев за Гуляйполе разместили пункт управления БПЛА в местной школе.

Ранее российский штурмовик подорвал здание с диверсантами ВСУ в Гуляйполе.

