Песков о блокировке Telegram: это не игра в догонялки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры по блокировке мессенджера Telegram в России будут реализовываться и назвал преждевременными разговоры об эффективности технологических мер, передает РИА «Новости».

«Это не игра в прятки, в догонялки. Роскомнадзор предпринимает действия во исполнение соответствующего решения суда. Не думаю, что сейчас время говорить об эффективности технологических мер. Очевидно одно, что эти меры будут реализовываться», — сказал Песков.

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Таким образом Песков прокомментировал возможность обхода блокировки мессенджера.

«Я не специалист, чтобы давать точные оценки, связанные с функционированием этой системы, думаю, лучше обратиться в Роскомнадзор. Очевидно одно, еще раз повторяю, решение суда реализуется», — добавил он.

Ранее Роскомнадзор объяснил, как будут отслеживать блокировку Telegram.