Хакеры украли данные 5 млн банковских карт

Утечка данных из магазинов американских компаний Saks Fifth Avenue, Saks Off Fifth и Lord & Taylor позволила хакерам получить данные около 5 млн банковских карт. Об этом сообщает Associated Press.

Материнская компания Hudson's Bay признала, что хакерам удалось встроить вредоносное ПО через брешь в платежной системе.

Незадолго до этого компания в области кибербезопасности Gemini Advisory заявила, что обнаружила в даркнете сообщения хакеров о похищенных 5 млн кредитных и дебетовых карт. Эксперты указывали, что хакеры собирали данные на протяжении года.

Hudson's Bay отметила, что готова помочь своим пострадавшим клиентам.

