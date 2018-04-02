Хакеры украли данные 5 млн банковских карт
Утечка данных из магазинов американских компаний Saks Fifth Avenue, Saks Off Fifth и Lord & Taylor позволила хакерам получить данные около 5 млн банковских карт. Об этом сообщает Associated Press.
Материнская компания Hudson's Bay признала, что хакерам удалось встроить вредоносное ПО через брешь в платежной системе.
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Незадолго до этого компания в области кибербезопасности Gemini Advisory заявила, что обнаружила в даркнете сообщения хакеров о похищенных 5 млн кредитных и дебетовых карт. Эксперты указывали, что хакеры собирали данные на протяжении года.
Hudson's Bay отметила, что готова помочь своим пострадавшим клиентам.
Ранее сообщалось, что хакеры взломали крупнейшую криптобиржу Зимбабве.