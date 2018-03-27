Клименко заявил о наличии технической возможности блокировки Telegram

Председатель экспертной группы ТПП России по криптовалюте, альтернативным механизмам инвестирования и технологиям Герман Клименко заявил о наличии технической возможности заблокировать Telegram в России, передает РИА «Новости».

«Мы переживаем очень за Telegram. Технически можно заблокировать, технически можно все. Китай же справился… Техника в этом плане все позволяет, а дальше — желание Роскомнадзора», — сказал Клименко.

Ранее Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление ФСБ ключей шифрования.