Facebook приостановила работу компании, которая работала на Трампа

Facebook приостанавливает работу Cambridge Analytica, компании по анализу данных, которая работала над президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

По данным Facebook, фирма нарушила правила, незаконно получив данные пользователя из приложения соцсети.

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Как отмечается, в Cambridge Analytica заявили, что компания удалила полученную через приложение информацию.

Однако, в Facebook утверждают, что соцсеть получила подтверждение, что не все незаконно полученные данные пользователей были удалены.

Ранее сообщалось, что глава Cambridge Analytica Александр Никс опроверг предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.