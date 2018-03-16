Видеоблогер попала в тюрьму после закончившегося убийством пранка

Монализу Перез приговорили к тюремному сроку после того, как она случайно застрелила своего бойфренда Педро Руиза во время съемок пранка для YouTube. Об этом сообщает »Би-Би-Си».

Перез, которая в момент убийства была беременна своим вторым ребенком от 22-летнего Руиза, выстрелила из пистолета через книгу, пытаясь доказать, что пуля застрянет внутри препятствия. К сожалению, она прошла навылет и убила молодого человека.

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Несмотря на то, что убийство было непредумышленным, 20-летней Монализе Перез предстоит отбыть тюремный срок в 180 дней. Кроме того, ей пожизненно запрещено владеть огнестрельным оружием, а также получать финансовую выгоду от этого инцидента, например, общаясь со СМИ или телеканалами.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о доходах видеоблогеров в YouTube.