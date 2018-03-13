Россия официально запросила у Британии разъяснений по угрозе кибератаки

Российское посольство в Великобритании официально запросило у Лондона разъяснений по готовящейся кибератаке в ответ на «причастность» России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщается в твиттере посольства.

«Посольство официально запросило объяснения от МИД Великобритании о угрозах кибератаки, которые были высказаны в парламенте и в СМИ. Россия серьезно рассматривает проблемы кибербезопасности», — говорится в сообщении.

Ранее посольство призвало власти Великобритании тщательно взвесить возможные последствия кибератаки.