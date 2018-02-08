Рыжие темнокожие появятся в новом наборе эмодзи

Консорциум Юникода (Unicode Consortium) закончил создание нового комплекта эмодзи, в который войдут в том числе изображения полностью лысых и рыжих людей. Об этом сообщает The Verge.

Набор Emoji 11.0, состоящий из 157 эмодзи, уже готов, подчеркнули в консорциуме. Теперь бренды — Apple, Google и Microsoft — могут приступить к их редизайну в соответствии со своей стилистикой.

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Среди новых эмодзи, в частности, появятся изображения рыжих людей (с различным цветом кожи), кудрявых и седых. Также в комплект будут добавлены супергеройские эмодзи, эмодзи еды и нескольких новых животных.

Как ожидается, новые эмодзи выйдут в свет в июне этого года.

Годом ранее сообщалось, что в Unicode задумались о введении эмодзи с рыжими волосами.