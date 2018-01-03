Кадыров обвинил США в лицемерии

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал события в Иране и реакцию на них США. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что Россия, как ближайший сосед, заинтересована в мире и стабильности в Иране, как их достичь, должны решить иранские власти и население. Позиция же США по этому вопросу главу Чечни не устраивает.

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«Президент Дональд Трамп «призвал» власти Ирана разблокировать доступ митингующим к Instagram и Telegram. Мотивируется это необходимостью «уважать право граждан на самовыражение». При этом он не поленился назвать Иран главным спонсором терроризма в мира», — написал Кадыров.

При этом глава Чечни отметил «лицемерие в позиции США».

«Все бы тут ничего, если бы не лицемерие в позиции США. Когда Facebook по надуманным мотивам блокирует мои аккаунты, официальный Вашингтон молчит, несмотря на то, что сделано это абсолютно беспричинно», — написал Кадыров.

Ранее Кадыров, заявил, что принципиально не собирается возвращаться в фейсбук.