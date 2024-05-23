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В Киргизии решили запретить рекламу экстрасенсов и гадалок

Закон о запрете рекламы гадалок прошел II чтение в парламенте Киргизии

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Pexels

В парламенте Киргизии во II чтении приняли поправки к закону «О рекламе», которые предполагают ограничение рекламирования услуг экстрасенсов, колдунов и гадалок. Об этом сообщило местное издание «24.kg».

Один из авторов законопроекта депутат Марлен Маматалиев объяснил, что запрет подобной рекламы необходим, чтобы различные злоумышленники перестали манипулировать гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию и готовыми поверить в избавление от проблем при помощи сверхъестественного.

По словам Маматалиева, принятие закона позволит избавиться от вредоносной рекламы на радио, телевидении и зарегистрированных в Киргизии интернет-порталах. При этом сайты с «колдовскими» баннерами, которые зарегистрированы в других странах, предлагают блокировать, а на соответствующие публикации в зарубежных соцсетях жаловаться модераторам.

До этого за мошенничество под видом услуг гадалок решили наказывать в Таджикистане. В полиции страны уточнили, что планируется внести поправки в уголовное и административное законодательство. Кроме того, в республике начали вести профилактические мероприятия для выявления лиц, которые выдают себя за магов и экстрасенсов, сведения о них будут заносить в единый реестр.

Ранее сообщалось, что в России работодатели начали искать сотрудников с помощью гадалок и карт таро.

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