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В Приднестровье назвали милитаризацию Молдавии путем к эскалации напряженности

Глава МИД ПМР Игнатьев: милитаризация Молдавии ведет к эскалации напряженности

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Мирослав Ротарь/РИА «Новости»

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что милитаризация Молдавии ведет к эскалации напряженности. Его слова передает РИА Новости.

«Милитаризация — это путь к эскалации, путь к напряженности. Эту угрозу исключать нельзя», — пояснил Игнатьев.

Он также назвал странной и нездоровой ситуацию, когда жители Приднестровья у себя на задних дворах и огородах натыкаются на группы «каких-то непонятных парашютистов», не разговаривающих по-молдавски и по-румынски.

До этого молдавский оппозиционер Илан Шор заявил о намерении стать премьер-министром страны после выборов президента, намеченных на осень 2024 года.

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул говорила, что не намерена бороться за пост президента Молдавии в этом году из-за возрастных ограничений.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.

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