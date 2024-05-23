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Мать погибшего бойца СВО скончалась перед похоронами сына

На Урале потерявшая сына на СВО женщина умерла перед похоронами сына

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СЕВЕРНЫЙ/VK

В поселке Северном в Нижнем Тагиле мать погибшего в зоне проведения специальной военной операции бойца умерла за несколько дней до похорон сына. О смерти Елены Поздеевой сообщили на странице паблика «Северный» во «ВКонтакте».

«Материнское сердце не выдержало… остановилось, так и не дождавшись сына, чтобы попрощаться с ним и проводить в последний путь», — говорится в сообщении.

Гибель 29-летнего Владислава Поздеева подтвердили в администрации Нижнего Тагила.

22 мая в Борисовском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, удалось сбить несколько воздушных целей на подлете к селу Беленькое, однако из-за осколочных ранений погиб мужчина.

7 мая в зоне специальной военной операции погиб многодетный отец из Бурятии Анатолий Ринчинов.

26 апреля мать погибшего в зоне СВО бойца Александра Папуны, сообщила, что ей перечислили только половину от обещанных 5 млн руб. Вторая часть положена отцу погибшего, но он служит в Вооруженных силах Украины.

Ранее в зоне СВО погиб вступивший в ВСУ актер из фильма «Черные кошки».

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Операция на Украине
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