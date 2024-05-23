«Истерика кровавого комика»: в Киеве назвали новый инструмент гибридной войны в арсенале России

С 2023 года украинское информационное поле заполонили многочисленные статьи о работе некой российской частной информационной компании «Девятый вал». Она, якобы, используется для «агрессивной дискредитации Украины в глазах мировой общественности». Что на самом деле представляет из себя «Девятый вал», – в материале «Газеты.Ru».

«Русские спецслужбы всегда имели и создавали такие возможности, особенно в европейских странах. Возможности, подразумеваются, агентурные – от нахождения таких организаций и имплементации своей агентуры в европейские страны и особенно политические и журналистские круги. И самое главное, что нужно понимать: у российских спецслужб огромные средства, которые, как это ни парадоксально, но в том числе зарабатывались в основном на энергорынке Европейского Союза. А затем в виде лжи и фейков направлялись против европейских демократий, европейской печати, европейских политиков», – заявил бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.

По его словам, Кремль использует «Девятый вал» для «агрессивной дискредитации Украины в глазах мировой общественности». Он также охарактеризовал влияние российских информационных компаний в странах Европейского Союза на сегодняшний день как «высокое и опасное».

В медиа-поле

«Российских специалистов» обвиняют не только в подкупе западных СМИ и политиков. Им вменяют расшатывание ситуации внутри самой Украины. Так, глава комитета Верховной Рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что деятельность финансируемых Россией информационных компаний напрямую направлена на расшатывание ситуации в медиа-поле Украины.

Стоит отметить, что никакой фактологической базы, которая бы подтверждала причастность россиян к антиукраинским информационным кампаниям на Западе, нет. Все обвинения операцию на «источники из специальных служб» и «расследования независимых журналистов».

В самом последнем из них «Девятому валу» вменяется организация широкомасштабных операций по дискредитации Украины в западных СМИ. «Руку Кремля» видят в самых нелицеприятных для Киева публикациях таких изданий как Bild, Politico, Financial Times. Украинцы считают, что россияне либо подкупают, либо обманывают европейских и американских журналистов за счет «завербованных фрилансеров», которые за инсайд и эксклюзив выдают выгодные России нарративы об украинском конфликте.

Информационные войны

Отдельный фронт работы, который приписывается «русскому информационному ЧВК» – взаимодействие с западными политиками. В многочисленных заявлениях разных политических деятелей Украины отмечается, что Москва использует давние связи в правых и ультраправых партиях Европы, тайком финансирует их и создает тем самым «пул антиукраинских спикеров» на Западе. В их число входят бывшие и нынешние Евродепутаты, депутаты национальных парламентов, члены руководства крупных политических партий.

Заявления украинских политиков уже прокомментировали в России. Издание Ridus приводит слова депутата Госдумы Виталия Милонова, который считает истерию официального Киева вокруг работы «российского ИПСО» «истерикой кровавого комика» Владимира Зеленского.

«Реальное положение дел на фронте у режима Зеленского, мягко говоря, ниже среднего. Любая правдивая информация действительно наносит непоправимый удар по моральному духу военнослужащих ВСУ. Поэтому Зеленский и его команда зачистили абсолютно все украинское информационное пространство от неугодных им деятелей. Однако солдаты ВСУ больше не верят пропагандистским лозунгам кровавого комика Зеленского и пытаются почерпнуть информацию где-то еще, в том числе и в российских источниках. Это вызывает истерику у украинских властей. Вот они и обвиняют Россию в дискредитации Киева, хотят сбросить с себя ответственность», – говорит депутат.

Косвенно существование таких структур как «Девятый вал» подтвердил Сергей Загатин, в прошлом один из редакторов РИА ФАН, а теперь руководитель УБЦ 88-й ДРШБ «Эспаньола», выполняющей боевую работу в зоне СВО. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что на Украине существует Центр информационно-психологических операций, который специализируется на информационной войне и психологических операциях против россиян. У Москвы, соответственно, должен быть свой аналог со схожим функционалом.

«Девятый вал»

«Газета.Ru» постаралась самостоятельно изучить, чем занимается «Девятый вал», и насколько голословными могут быть обвинения со стороны украинских функционеров и расследователей. Первое, что мы обнаружили: «Девятый вал» – не «частная информационная компания», а «агентство медиа-инжиниринга». На его официальных ресурсах говорится, что агентство – «первая организация, которая системно занимается анализом и внедрением технологий социального инжиниринга и когнитивными операциями для формирования устойчивых образов». То есть, структура признает, что совмещает аналитическую и практическую деятельность.

О реализованных «кампаниях», конечно, ни слова. Упор на аналитику и выявленные антироссийские операции. У «Девятого вала» даже есть свой канал в Telegram, в котором разбираются когнитивные операции, направленные против России, а также отмечаются успехи Москвы на международной арене. Единственная форма обратной связи – электронная почта, на которую мы направили интересующие нас вопросы.

В ответ на обвинения украинских политиков и спецслужб представители агентства заявили следующее: «После начала специальной военной операции, Россия столкнулась с беспрецедентным давлением в международной информационной среде. На нас был окончательно направлен весь колоссальный информационный арсенал США и их союзников. Фактически, Москва столкнулась с медиа-изоляцией: возможностей донести свою позицию до западной аудитории практически не осталось. Группа журналистов и медиа-технологов с опытом работы в международных СМИ объединилась, чтобы найти механизмы преодоления этой блокады. Мы внимательно изучили информационно-политических ландшафт интересующих стран и начали работу по нормализации отношений с теми акторами, которые готовы к сотрудничеству с Россией».

О том, кем координируется подобная деятельность, в ответе сказано не было. Отмечается лишь, что «Приписываемые нам методы, такие как прямой подкуп политиков или СМИ, свидетельствует о некомпетентности украинских политиков и журналистов. Они не понимают, что ни одно крупное мейнстримное издание не пойдет на размещение контента, способного его дискредитировать. У СМИ уровня New York Times и WSJ достаточно финансирования, чтобы не искать дополнительных доходов. Взаимодействие с зарубежными медиа и политическими кругами выстраивается не вокруг денег, а ценностей, которые нас объединяют. В Европе и США действительно существует колоссальная прослойка людей, которые не поддерживают киевский режим и хотят восстановить добрые отношения с Россией. В рамках своей работы мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь таким силам занять лидирующие позиции в местной бюрократии. Наша убежденность в том, что украинский кризис не соответствует интересам народов Европы. И чем дольше мы работаем, тем больше союзников и единомышленников находим».