Мэр Воронежа объявил об отставке

Мэр Воронежа Вадим Кстенин объявил, что уйдет в отставку в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Это был долгий и непростой, но очень интересный путь. Мы получали и поддержку горожан, и справедливую критику, которая позволяла стать лучше», — сказал Кстенин в ходе встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, объявляя о своем решении.

Глава региона, в свою очередь, поблагодарил мэра за проделанную работу и за «человеческие качества», а также вручил ему знак «За заслуги перед Воронежской областью».

Как уточнили в пресс-службе, Кстенин останется на посту мэра до 13 июня, после чего будет находиться в плановом отпуске, а по его окончании выйдет на другую работу.

До этого в Чечне сразу два ключевых чиновника досрочно сложили с себя полномочия. 15 мая об отставке сообщил спикер парламента региона Магомед Даудов, 21 мая свой пост покинул председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. По словам главы республики Рамзана Кадырова, Даудов решил «искать себя в новых сферах», а Хучиев оставил должность в связи с переходом на другую работу. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» связывает их увольнение с назначениями в федеральные министерства.

Ранее сообщалось, что мэр Сочи уходит в отставку.