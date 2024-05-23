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Никита Кологривый сыграет Маяковского

Премьера спектакля «Маяковский. Я Сам» с Кологривым в главной роли пройдет 2 июля

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Пресс-служба Театра Эстрады

Премьера «Маяковский. Я сам» состоится 2 июля в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Театра Эстрады.

Постановка посвящена жизни и творчеству поэта Владимира Маяковского. Главный акцент спектакля стоит на нездоровой любви и трагическом треугольнике взаимоотношений между писателем с Лилей и Осипом Брик. Основой инсценировки стала автобиография Маяковского «Я сам», которую дополнили его стихи и поэмы.

Роль Маяковского исполнил звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый. Артист признался, что поэт ему очень близок «энергетически».

Автором инсценировки и постановщиком выступил драматург, актер и режиссер театра «Современник» Семен Шомин.

В ролях — Никита Кологривый, Авелина Квасова, Ефим Белосорочка, Арсений Сергеев, Татьяна Максимова, Максим Теняков.

Никита Кологривый сыграл Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и Емелю в фильме «По щучьему велению». Он стал известен после серии скандалов с ним.

13 мая Никиту Кологривого заметили на съемках сериала о группе «Комбинация» в Саратове.

Ранее Отар Кушанашвили оправдался за сравнение Никиты Кологривого с голодным котом.

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