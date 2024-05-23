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Политика

Военная операция на Украине, день 820-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 820-й день

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Работа расчета САУ «Мста-С» на Запорожском направлении в зоне СВО

Работа расчета САУ «Мста-С» на Запорожском направлении в зоне СВО

Александр Полегенько/ТАСС
Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 35 реактивных снарядов и три беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Повреждены территории двух детских лагерей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. С начала СВО на Украину было направлено порядка 43,5 тыс. бойцов из Чечни, доложил Путину глава региона Рамзан Кадыров. Правительство ФРГ выступает против конфискации активов РФ, заявил представитель кабмина Штеффен Хебештрайт. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:26

Нацсовет Украины по ТВ и радио порекомендовал журналистам отказаться от оскорблений в адрес российских военных, так как «некорректный контент» может ухудшить восприятие украинских медиа в качестве надежного источника и мешает объективно информировать общественность.

09:22

09:10

Украинские власти видят своей целью провокацию США и других государств — членов НАТО, чтобы добиться столкновения России с участниками альянса, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

09:09

Запад хочет, чтобы Грузия открыла «второй фронт» против России. Об этом заявил премьер Ираклий Кобахидзе.

«С начала 2022 года был серьезный интерес к открытию в Грузии «второго фронта», который бы ослабил позиции России, но это уничтожило бы нашу страну. Такой интерес остается и сегодня», - заявил Кобахидзе, комментируя недовольство Запада грузинским законом об иноагентах.

Он считает, что в сегодняшнем мире существует «глобальная партия войны», которую «не интересует судьба Грузии и ее интерес заключатся лишь в ослаблении позиций России».

09:08

У НАТО нет «никаких намерений» размещать солдат в Украине.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью газете Tagesspiegel.

08:48

08:31

Правительство Германии по-прежнему выступает против конфискации заблокированных активов РФ для оказания помощи Украине. Об этом заявил официальный представитель кабинета Штеффен Хебештрайт.

«Наша позиция остается прежней: речь идет о доходах от замороженных активов. Речь не о самих активах», — сказал он.

08:25

С начала СВО на Украину было направлено порядка 43,5 тыс. бойцов из Чечни, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Рамзан Кадыров.

08:19

В результате прямых попаданий снарядов повреждены территории двух детских лагерей и произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв. м, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в селе Таврово в нескольких частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, осколками посечены кровли гаражей и автомобиль. В поселке Дубовое пробита кровля одного частного жилого домовладения.

08:14

Средства ПВО за ночь уничтожили над Белгородской областью 32 реактивных снаряда Vampire, три реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и три украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 820-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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