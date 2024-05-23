Нацсовет Украины по ТВ и радио порекомендовал журналистам отказаться от оскорблений в адрес российских военных, так как «некорректный контент» может ухудшить восприятие украинских медиа в качестве надежного источника и мешает объективно информировать общественность.
Украинские власти видят своей целью провокацию США и других государств — членов НАТО, чтобы добиться столкновения России с участниками альянса, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Запад хочет, чтобы Грузия открыла «второй фронт» против России. Об этом заявил премьер Ираклий Кобахидзе.
«С начала 2022 года был серьезный интерес к открытию в Грузии «второго фронта», который бы ослабил позиции России, но это уничтожило бы нашу страну. Такой интерес остается и сегодня», - заявил Кобахидзе, комментируя недовольство Запада грузинским законом об иноагентах.
Он считает, что в сегодняшнем мире существует «глобальная партия войны», которую «не интересует судьба Грузии и ее интерес заключатся лишь в ослаблении позиций России».
У НАТО нет «никаких намерений» размещать солдат в Украине.
Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в интервью газете Tagesspiegel.
Правительство Германии по-прежнему выступает против конфискации заблокированных активов РФ для оказания помощи Украине. Об этом заявил официальный представитель кабинета Штеффен Хебештрайт.
«Наша позиция остается прежней: речь идет о доходах от замороженных активов. Речь не о самих активах», — сказал он.
С начала СВО на Украину было направлено порядка 43,5 тыс. бойцов из Чечни, доложил президенту РФ Владимиру Путину глава региона Рамзан Кадыров.
В результате прямых попаданий снарядов повреждены территории двух детских лагерей и произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв. м, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он добавил, что в селе Таврово в нескольких частных жилых домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, осколками посечены кровли гаражей и автомобиль. В поселке Дубовое пробита кровля одного частного жилого домовладения.
Средства ПВО за ночь уничтожили над Белгородской областью 32 реактивных снаряда Vampire, три реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и три украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.