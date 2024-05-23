Военная операция на Украине, день 820-й

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Запад хочет, чтобы Грузия открыла «второй фронт» против России. Об этом заявил премьер Ираклий Кобахидзе.

«С начала 2022 года был серьезный интерес к открытию в Грузии «второго фронта», который бы ослабил позиции России, но это уничтожило бы нашу страну. Такой интерес остается и сегодня», - заявил Кобахидзе, комментируя недовольство Запада грузинским законом об иноагентах.

Он считает, что в сегодняшнем мире существует «глобальная партия войны», которую «не интересует судьба Грузии и ее интерес заключатся лишь в ослаблении позиций России».