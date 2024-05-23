Защита попросила отпустить главного кадровика Минобороны под домашний арест

Защита попросила отпустить главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Западного окружного военного суда.

«Так как я прошу в своей апелляционной жалобе домашний арест, прошу приобщить заявления от собственников, которые не против пребывания Юрия Васильевича под домашним арестом», — сказал адвокат Кузнецова Сергей Щеглов.

Юрист пояснил, что речь идет о доме в Истринском районе Подмосковья, одним из собственников которого является жена генерала.

Суд рассматривает жалобу защиты на арест Кузнецова, который участвует в заседании по видеоконференцсвязи.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Дело Попова стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее замначальника Генштаба РФ Шамарина арестовали на два месяца.