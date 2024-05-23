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Защита попросила отпустить главного кадровика Минобороны под домашний арест

РИА: защита просит отпустить кадровика МО Юрия Кузнецова под домашний арест

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Пресс-служба Министерства обороны России

Защита попросила отпустить главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Западного окружного военного суда.

«Так как я прошу в своей апелляционной жалобе домашний арест, прошу приобщить заявления от собственников, которые не против пребывания Юрия Васильевича под домашним арестом», — сказал адвокат Кузнецова Сергей Щеглов.

Юрист пояснил, что речь идет о доме в Истринском районе Подмосковья, одним из собственников которого является жена генерала.

Суд рассматривает жалобу защиты на арест Кузнецова, который участвует в заседании по видеоконференцсвязи.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Дело Попова стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее замначальника Генштаба РФ Шамарина арестовали на два месяца.

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