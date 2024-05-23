Экзамен на здравомыслие: стоит ли покупать в интернете готовые варианты ЕГЭ?

Впереди у миллионов школьников, пожалуй, первое важное событие на пути ко взрослой жизни — ЕГЭ. Каждый год многие выпускники, как и их родители, хотят найти альтернативный способ сдать экзамены. Например, скачать слитые варианты, которые будут розданы на экзамене, или вообще отправить вместо себя решать задачи другого человека. «Газета.Ru» разобралась, светит ли им что-нибудь, кроме проблем.

Возможна ли утечка ответов ЕГЭ до экзамена?

Чтобы ответить на этот вопрос, первым делом нужно препарировать сами варианты заданий, которые попадают на парты учеников, понять из чего они состоят, и как они создаются. Варианты ЕГЭ, те самые бланки с заданиями, называются контрольно-измерительными материалами (КИМ). Проведением ЕГЭ ведает Рособрнадзор, а задания для КИМов составляет группа специалистов «Федерального института педагогических измерений» (ФИПИ). В нее входят школьные учителя, вузовские преподаватели, методисты и не только.

Сначала преподаватели составляют задания, а после методисты проверяют их и убирают некорректные вопросы. Далее эти задания собираются в тестовые КИМы, которые проходят апробацию на контрольных группах учеников, и снова модерируются. Только после этих подготовительных этапов формируется финальный пул задач, которые включаются в КИМы для ЕГЭ.

Раньше КИМы уже в готовом виде доставлялись в школы не ранее, чем за пять дней до проведения экзамена. Бланки хранились в опломбированных конвертах. Сейчас же, как рассказала «Газете.Ru» преподавательница онлайн-школы «Умскул» (занимается подготовкой школьников к ЕГЭ — «Газета.Ru») по английскому языку Шерин Келли, организаторы ЕГЭ (руководители пунктов проведения экзамена и представители государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) — «Газета.Ru»), получают варианты КИМов в электронном зашифрованном виде.

Точнее — организаторы получают даже не готовые КИМы, а наборы заданий, из которых специальное ПО на месте проведения экзамена автоматически формирует вариант КИМ. Его формирование активируется только после ввода специального пароля, который есть только у представителя ГЭК непосредственно перед экзаменом.

«Разработка вариантов КИМов, также как и сами экзамены, проводится в охраняемом помещении, в котором ведется видеонаблюдение. Разработчики КИМов составляют задания для предметов, но не составляют полноценные варианты.

Их задача — написать определенное количество типовых заданий на всю Россию, а распределение этих заданий по вариантам, регионам, часовым поясам и дням проведения экзамена осуществляется компьютером автоматически, то есть люди не принимают участие в этом процессе», — сказала Келли.

Исходя из этого она считает, что заранее получить ответы на ЕГЭ невозможно, ведь ни у одного человека нет информации о заданиях до старта экзамена.

О том, что халява в виде получения заранее приготовленного варианта ЕГЭ невозможна, «Газете.Ru» рассказал и главный редактор «Учительской газеты», а также член Общественного совета при Минкультуры РФ Арслан Хачатрян. По его словам, скандалы с утечками ЕГЭ уже давно остались в прошлом.

«Рособрнадзор провел масштабную работу по исключению вероятности утечек КИМов или создания коррумпированных схем. «Договориться» с учителем или с кем-либо еще для досрочного получения экзаменационных материалов или помощи в сдаче на сегодняшний день невозможно. «Связано это в том числе с тем, что доступа к материалам никто из участников процесса не имеет, а также с ротацией педагогических кадров во время проведения экзамена между образовательными организациями», — сказал Хачатрян.

Кроме того, по его словам, никто особо и не стремится нарушать установленные Рособрнадзором регламенты, так как за прозрачностью проведения ЕГЭ следят представители прокуратуры «и другие компетентные инстанции».

Так что же продают в интернете?

Предложения о покупке КИМов, которые якобы будут использованы в текущей сериb экзаменов, ежегодно появляются весной в Telegram, во «ВКонтакте», на сайтах с частными объявлениями, их также можно найти в Google или «Яндекс» и даже в даркнете. Аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров по просьбе «Газеты.Ru» насчитал по меньшей мере 60 групп и аккаунтов в мессенджерах и соцсетях, который якобы продают актуальные наборы заданий по всем предметам для ЕГЭ 2024 года.

Грубо все эти точки продаж можно поделить на две группы. Одни после оплаты обещают прислать актуальные КИМы, а вторые — пригласить в так называемый VIP-чат, куда администраторы на протяжении всего марафона экзаменов будут скидывать правильные ответы.

Предложения о покупке и того, и другого сопровождаются агрессивным маркетингом: клиентов зазывают срочными предложениями, выгодными ценами при покупке сразу нескольких предметов, скриншотами с комментариями благодарных пользователей и не только. Разумеется, в названии подобных групп и в заголовках объявлений обязательно фигурируют слова «слив», «утечка» и так далее.

«В этом году стоимость услуг варьируется от 500 до 2500 руб. Для сравнения: в 2021 году диапазон был 400-1200 руб., а в 2019-м – 210-1000 руб.», – сообщил Егоров.

После оплаты возможны два сценария. Продавец либо прекращает общение с покупателем, либо присылает ему файлы, которые похожи на варианты КИМ. В случае с VIP-чатами людей на самом деле приглашают в закрытые группы, где также в хаотичном порядке присылаются варианты КИМ.

При этом нет никакой гарантии, что опубликованные варианты имеют хоть что-то общего с реальными заданиями. Примечательно, что стопроцентную гарантию не дают и сами продавцы, – они, страхуясь, указывают вероятность совпадения 60-80%, что, разумеется, тоже является абсолютной ложью. Во всяком случае, так считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Поскольку, как было отмечено выше, утечка вариантов просто невозможна.

«Основная масса якобы актуальных вариантов публикуется не преступными группами, а вчерашними школьниками, которые этап сдачи экзаменов прошли и решили нажиться на тех, к кому год назад относились сами. Данные объявления легко распознаются, случаи мошенничества расследуются, однако, ввиду незначительных сумм ущерба, до реальных уголовных дел такие процедуры почти никогда не доходят»,

– объяснил «Газете.Ru» директор технического департамента RTM Group Федор Мазулевский.

Как родился миф о ежегодной утечке КИМов по ЕГЭ?

Несмотря на то что для утечки вариантов ЕГЭ почти не осталось лазеек, стереотип о том, что финальные версии КИМов выкладывают в сеть, все еще прочно сидит в умах школьников и, вероятно, их родителей. Об этом говорит как минимум статистика сервиса Google Trends. Каждый год в период с конца мая по конец июня система фиксирует всплески интереса людей к поисковому запросу «ЕГЭ слив».

Утечки вариантов в истории ЕГЭ действительно были. Но были давно. В СМИ сливы вариантов фиксировались ежегодно с 2007 по 2013 год, а дальше был долгий период затишья. Последний громкий эпизод случился в 2018 году. Тогда учитель по математике из Санкт-Петербурга Дмитрий Гущин опубликовал во «ВКонтакте» варианты ЕГЭ по математике и химии, копии которых после, как он утверждает, попали сотням учеников на парты во время экзамена. Сам Гущин получил документ от случайного подписчика в соцсети.

Случай имел сильный резонанс, и Рособрнадзор подал в суд на преподавателя. Суд постановил, что публикация Гущина не являлась утечкой внутренних документов, а была взята из открытой базы примерных вариантов. Заявления учеников о том, что у них все совпало, были признаны бездоказательными.

В эту же категорию мифических лайфхаков можно отнести способ сдачи ЕГЭ с подставным человеком. За всю историю существования теста в СМИ зафиксировано лишь несколько случаев, когда за реальных школьников сдавать ЕГЭ приходили другие люди. Случилось это в 2017-м и 2018 году в Чеченской Республике и Республике Ингушетия.

Скорее всего, эти случаи были единичными. Свидетельств о существовании теневого сервиса по отправке подставных учеников на ЕГЭ ни тогда, ни сейчас найдено не было. Изучая теневой рынок, специалисты ни одной из четырех опрошенных «Газетой.Ru» компаний по информационной безопасности не нашли объявления с предложением отправить на экзамен подставного человека вместо реального ученика.

Хотя Google Trends показывает стабильно высокий интерес россиян к теме утечек ЕГЭ, эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Владимир Ким отметил снижение самого числа мошеннических объявлений за последние годы. Он связывает это с тем, что медленно, но уверенно, миф о сливах КИМов все же слабеет.

«Кроме того, современные платформы и социальные сети стали активнее заниматься модерацией и удалением подозрительного контента, что также способствует сокращению количества подобных предложений. Примером этому могут служить улучшенные механизмы выявления и блокировки мошенников хотя бы в Telegram и «ВКонтакте», – добавил он.

То есть никаких лайфхаков не существует?

Одна гарантированная лазейка есть, но она лишь немного упрощает задачу некоторым ученикам, которые упорно готовились к сдаче ЕГЭ. Лайфхак этот обусловлен тем, что в России 11 часовых поясов. Благодаря этому, в день экзамена ученики в центральной части страны могут ознакомиться с задачами, которые были у учеников на Дальнем Востоке.

«В день экзамена, примерно в 5-7 часов утра по московскому времени, мы со своими учениками разбираем задания с Дальнего Востока. Если говорить о технических предметах, то это помогает узнать какой тип задач попадется во второй части. Но я, будучи преподавателем ЕГЭ по английскому языку, могу сказать, что на гуманитарных предметах это работает немного иначе.

Благодаря разбору заданий с Дальнего Востока можно увидеть общую тенденцию тем в заданиях КИМ ЕГЭ, но не более», – объяснила Шерин Келли из «Умскул».

В качестве примера эксперт привела ЕГЭ по английскому языку в 2020 году. Тогда в эссе по всей России преобладала тема «самого важного школьного предмета».

В свою очередь Арслан Хачатрян из «Школьной газеты» выразил озабоченность относительно нового правила, которое позволяет ученикам пересдавать один предмет на выбор в год первой попытки. Это правило впервые будет действовать в 2024 году. До этого ученики могли пересдать ЕГЭ только на следующий год после провальной попытки.

«Ввести такую опцию в этом году во время послания Федеральному собранию предложил президент. Пока эта пересдача наверняка отрегулирована не так совершенно, как проведение основной части ЕГЭ, поэтому, вероятно, в первое время какие-то проблемы могут возникать. Но это только предположение. Нужно посмотреть, как пройдет эта пересдача», – сказал Хачатрян.

При этом эксперт отметил, что у нового правила есть один неоспоримый плюс: право на ошибку однозначно снизит уровень стресса у выпускников.