Стало известно, почему в Петербурге дымят лазурные автобусы

Задымление пассажирских автобусов в Петербурге связано с утечкой охлаждающей жидкости. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок». Такие автобусы прозвали лазурными из-за яркого цвета.

«На всех автобусах, где был зафиксирован факт утечки охлаждающей жидкости из системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, герметичность охлаждающей жидкости была восстановлена (замена/подтяжка хомутов, замена резинотехнических изделий и т.д.)», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что это не пожароопасно и не связано с работой кондиционеров. Заводу-изготовителю была выставлена претензия о необходимости устранить эти нарушения.

До этого лазурный автобус, как рассказали очевидцы, превратился в печку из-за дыма на Парашютной улице.

Еще раньше в Санкт-Петербурге задымился другой автобус с пассажирами. Это произошло рядом с площадью Конституции. По словам очевидцев, пассажиры оперативно покинули салон.

За последнее время в Санкт-Петербурге около 20 автобусов разных марок были уничтожены либо повреждены огнем. Отраслевые эксперты в беседе с «Газетой.Ru» рассказали, в чем реальная причина проблем «лазурного» транспорта Северной столицы и может ли она привести к серьезным ЧП.

До этого группа компаний «Волгабас» устроила отзыв партии своих автобусов в Санкт-Петербурге. На предприятии проведут дополнительную проверку в целях повышения уровня систем безопасности автобусов совместно с организациями-эксплуатантами.

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