Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Твери загорелся мусороперерабатывающий цех

МЧС: пожарные локализовали возгорание мусороперерабатывающего цеха в Твери

Пожарные локализовали возгорание в мусороперерабатывающем цеху в Твери. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров, у здания обрушилась кровля.

На месте работают 46 специалистов и 10 единиц техники МЧС России.

23 мая стало известно, что в СНТ Снигирь загорелся двухэтажный дом площадью 80 квадратных метров. В 05:18 мск возгорание было локализовано, а в 06:18 до прибытия пожарных пострадавшая женщина была доставлена в Красногорскую районную больницу.

До этого сообщалось о пожаре на бумажном складе в мордовском Саранске, площадь которого в определенный момент достигала 1,5 тыс. квадратных метров. С огнем сражались 65 сотрудников МЧС и 16 единиц пожарной техники. Информация о пострадавших и разрушениях не приводилась.

21 мая в подмосковном Ногинске загорелась кровля швейной фабрики. В процессе борьбы с огнем пожарные эвакуировали из горящего здания 20 человек. Согласно данным ведомства, огонь охватил 3,6 тыс. кв. метров кровли здания.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами