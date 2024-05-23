В Твери загорелся мусороперерабатывающий цех

Пожарные локализовали возгорание в мусороперерабатывающем цеху в Твери. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Согласно сообщению ведомства, площадь пожара составляет 1 000 квадратных метров, у здания обрушилась кровля.

На месте работают 46 специалистов и 10 единиц техники МЧС России.

23 мая стало известно, что в СНТ Снигирь загорелся двухэтажный дом площадью 80 квадратных метров. В 05:18 мск возгорание было локализовано, а в 06:18 до прибытия пожарных пострадавшая женщина была доставлена в Красногорскую районную больницу.

До этого сообщалось о пожаре на бумажном складе в мордовском Саранске, площадь которого в определенный момент достигала 1,5 тыс. квадратных метров. С огнем сражались 65 сотрудников МЧС и 16 единиц пожарной техники. Информация о пострадавших и разрушениях не приводилась.

21 мая в подмосковном Ногинске загорелась кровля швейной фабрики. В процессе борьбы с огнем пожарные эвакуировали из горящего здания 20 человек. Согласно данным ведомства, огонь охватил 3,6 тыс. кв. метров кровли здания.

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.