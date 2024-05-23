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Бывший игрок «Локомотива» выступил в поддержку Fan ID

Экс-защитник «Локомотива» Беляев выступил в поддержку Fan ID

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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший защитник «Локомотива» и тульского «Арсенала» Максим Беляев заявил, что поддерживает введение на российских стадионах Fan ID, передает «Чемпионат».

«Считаю, что люди на стадионе должны быть идентифицированы. Теракт в «Крокусе» это только подтвердил. В регистрации нет ничего сложного. В чем проблема сделать это и спокойно ходить на матчи?» — сказал Беляев.

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. С марта 2023 года без карты болельщика нельзя посетить матчи чемпионата России, а также финальный матч Кубка России.

Активные болельщики большинства всех клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей, где действует карта болельщика.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Ранее Владислав Даванков признал провал системы Fan ID.

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