Банкир объяснил, почему в России не падает спрос на кредиты

Средняя сумма потребительского кредита увеличилась за год на 25%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Банке Синара, изучив данные за первый квартал 2024 года и сравнив их с аналогичным показателем прошлого года.

Если в 2023-м размер среднего займа составлял 510 тыс. руб., то по итогам первых трех месяцев нынешнего года он увеличился до 640 тыс. руб.

По словам директора розничного бизнеса Банка Синара Андрея Хафизова, в этом году ожидается 15-процентный рост объема выдачи кредитов, в том числе и за счет автокредитования и кредитования под залог недвижимости.

Сохраняющийся спрос на кредиты, несмотря на остающуюся высокой ключевую ставку (16%), эксперт объясняет высокими инфляционными ожиданиями населения:

«Основными целями кредитования остаются ремонт, приобретение автомобиля и крупные бытовые покупки. Цены на все это увеличиваются, растут и запрашиваемые суммы. Пока население чувствует инфляционное давление, ставки по кредитам не станут заградительными», — объяснил Хафизов.

По мнению аналитиков банка, ключевая ставка в 16% будет сохраняться большую часть 2024 года, и лишь к концу четвертого квартала она может быть снижена до 13%.

По данным Банка России на 16 мая 2024 года, ПСК (полная стоимость кредита с учетом комиссий и всех платежей — «Газета.Ru») по нецелевым потребительским кредитам в России составляет от 21,49% до 59,829% годовых.

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