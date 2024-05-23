«Это продолжение чистки»: замглавы Генштаба арестовали по делу о взятке Замглавы Генштаба Шамарин арестован на два месяца, ему грозит до 15 лет колонии

Заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина арестовали по делу о взятке в особо крупном размере. Генерал-лейтенанту грозит от восьми до 15 лет. В Кремле, комментируя арест, назвали борьбу с коррупцией последовательной работой. Это не первый громкий арест в Минобороны. В конце апреля по делу о взятке арестовали замминистра обороны Тимура Иванова. Позже по аналогичному делу в СИЗО отправили главного кадровика ведомства Юрия Кузнецова.

Начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, заместителя главы Генерального штаба Валерия Герасимова, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба 235-го гарнизонного военного суда.

«Судом 22 мая Шамарину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Ему вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — сказали в пресс-службе.

Следствие наложило обеспечительный арест на недвижимость, активы и счета Шамарина, сообщил ТАСС.

Максимальный срок наказания по этой статье — 15 лет лишения свободы с выплатой штрафа в стократном размере от суммы взятки. Преступление подпадает под указанную статью, если сумма взятки составила от 1 млн рублей.

Сообщения о задержании Шамарина появились утром 23 мая. Газета «Коммерсантъ» писала, что заместителя Герасимова доставили на допрос в Главное военное следственное управление СК после обыска по делу о предполагаемых махинациях.

«Следствием наложены обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Шамарина в случае признания генерала впоследствии виновным в получении особо крупной взятки следствием», — написало агентство ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о задержании Шамарина, назвал борьбу с коррупцией последовательной работой правоохранителей.

«Борьба с коррупцией — это постоянно продолжающаяся работа, составная часть деятельности наших правоохранительных органов. По деталям не могу сказать, не имею полномочий. Ни о какой кампанейщине здесь речи не идет. Эта работа продолжается во всех ведомствах, будь то федеральный, будь то муниципальный уровень», — отметил он.

По данным SHOT, заместитель главы Генштаба официально владеет квартирой площадью 82,6 квадрата в Подольске на улице Академика Доллежаля. Примерная стоимость составляет около 12 млн рублей. В этой квартире прописаны сам Шамарин и его жена. У супруги генерала также есть автомобиль Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года, стоимость которого оценивается примерно в 13 млн рублей.

Политолог Сергей Марков предположил, что обыски у Шамарина могли начаться из-за «чисток» в Минобороны.

«Шамарин занимает высокую должность начальника Главного управления связи и замначальника Генерального штаба армии России. Все это продолжение чистки высшего генералитета», — написал политолог в своем Telegram-канале.

Чем известен генерал Шамарин

Вадим Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Получил образование в Новочеркасском высшем военном командном училище связи и Военной академии связи. С 1992 года проходил воинскую службу на должностях командира взвода дистанционного управления радиоцентра, заместителя начальника радиоцентра по технической части.

В 2021 году Шамарин получил должность начальника Главного управления связи ВС РФ — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ.

В феврале 2024 года награждал медалями военнослужащих группировки «Центр» в зоне проведения СВО. Генерал-лейтенант награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова и другими наградами.

До Шамарина должность заместителя начальника Генштаба занимал Халил Арсланов. Его в 2020 году арестовали по делу о коррупции при поставках оборудования в ВС РФ. В июне 2022 года «Коммерсантъ» писал, что судебный процесс в отношении Арсланова будет проходить в закрытом режиме.

Серия задержаний в Минобороны

В последние недели по обвинению в получении взятки в особо крупном размере арестовали заместителя министра обороны Тимура Иванова, а затем начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова.

21 мая 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу бывшего командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России Ивана Попова, подозреваемого в мошенничестве.

Все события, связанные с задержаниями и арестами представителей Минобороны, происходили на фоне смены главы ведомства. 14 мая новым министром обороны стал Андрей Белоусов, который ранее занимал должность первого заместителя председателя правительства России.

Президент Владимир Путин объяснил назначение Белоусова увеличившимися расходами на военно-промышленный комплекс и безопасность в 2024 году. По словам главы государства, расходы на ВПК в текущем году составят примерно 8,7% от ВВП.

«Белоусов понимает, как «вписать» экономику армии и ВПК в общую экономику страны», — подчеркнул Путин, добавив, что новый министр обороны выбран на эту должность еще и потому, что Россия «обязана распорядиться ресурсами рачительно и эффективно».