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Юрий Назаров резко осудил Дмитрия Назарова за «пресмыкание перед Западом»

Актер Юрий Назаров признался, что ему стыдно за слова звезды «Кухни» про россиян

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РИА Новости

Актер Юрий Назаров в разговоре с aif.ru резко осудил коллегу-эмигранта Дмитрия Назарова за «пресмыкание перед Западом».

«Народ ему не тот?! Отвечу так: кабы у моего однофамильца была хоть капля совести, он бы не раскрыл своего поганого рта. А сам-то он кто? Не русский? Сам себя и своих родителей, получается, поливает [фекалиями]. Рот у Назарова поганый», — возмутился Юрий Назаров.

Он также заявил, что ему стыдно за слова и поступки своего однофамильца, которого пожилой артист сравнил с раздавленным слизняком без стержня. 86-летний актер напомнил, что именно в России звезда сериала «Кухня» получил работу и наибольшую популярность. Юрий Назаров выразил мнение, что его однофамилец, как в стихотворении Николай Некрасова, «одержим холопским недугом».

«Конечно, этой великой трагедии не случилось бы, если бы не предали Советский Союз. Но Союз предали, и сейчас мы пожинаем плоды в виде этих ублюдков — Назаровых и прочих Смольяниновых», — резюмировал Назаров.

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