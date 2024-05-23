Конор Макгрегор рассказал, сколько раз он планирует подраться в 2024 году

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил, что в 2024 году он планирует подраться четыре раза, передает The MAClife.

«29 июня я буду сражаться изо всех сил. В августе я вернусь в тренировочный лагерь, чтобы подготовиться к турниру UFC 306. В этом году я проведу три поединка: в июне, сентябре и декабре», — сказал Макгрегор.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

23 ноября в Дублине вооруженный ножом мужчина с гражданством Алжира напал на прохожих, ранив пятерых. Макгрегор раскритиковал правительство и миграционную политику Ирландии.

Ранее Макгрегор заявил, что хочет забрать пояс у Ислама Махачева.