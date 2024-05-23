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В партии Макрона заявили о сопротивлении его идее о НАТО на Украине

В партии Макрона указали на сопротивление идее участия НАТО в кризисе на Украине

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Global Look Press

Депутат от партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» Бенжаман Хаддад заявил, что идея об отправке солдат НАТО на территорию Украины встречает сопротивление. Его слова приводит Newsweek.

В то же время он отметил, что страны Запада могли бы заниматься техническим обслуживанием и обучением солдат ВСУ на территории Украины.

«Я думаю, идея [об активном вмешательстве НАТО в конфликт на Украине] набирает популярность, но, я думаю, что все еще есть сопротивление, которое нужно преодолеть», — заявил Хаддад.

По его словам, странам Североатлантического альянса нужно перестать себя ограничивать в помощи Украине. Хаддад также указал на факт того, что переизбрание Джо Байдена на пост президента США не гарантирует продолжение помощи Киеву от Вашингтона.

В марте Макрон заявил, что не исключает возможность отправки войск на Украину, добавив, что такой сценарий возможен при продвижении фронта в сторону Киева или стремительном наступлении Вооруженных сил РФ на юге с взятием под контроль Одессы. В начале мая он вновь выступил с подобным заявлением — по его словам, идею о военном участии в конфликте уже поддержали «много стран».

Ранее стало известно, что блок Макрона рискует проиграть выборы в Европарламент из-за Украины.

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